شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: أغلقنا 150 مقهى مخالفًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك متابعة دقيقة لكل المقاهي والكافيتريات ومدى التزامهم بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بعد عودة نشاطهم، معقبا: «نقف لهم بالمرصاد».
وأشار «الشريف»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، إلى أنه تم اغلاق 150 مقهى مخالف للتعليمات المحددة، معقبا: «بزعل لما بغلق مقهى ونشمعها بالشمع الأحمر»، منوها بأن هناك حملات يومية على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيقها الإجراءات.
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