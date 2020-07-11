شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: كل طالب سيحصل على حقه.. ونتيجة الثانوية الأزهرية منتصف أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الازهر الشريف، أن أوراق اجابات طلاب الثانوية الأزهرية ستخضع لمراجعة دقيقة لأكثر من مرة من قبل المراجعين ورئيسي اللجان حتى يحصل كل طالب على حقوقه ومجهود في الامتحانات، قائلا: «كل طالب سيحصل على حقوقه وأكثر وسيكون هناك مراجعة دقيقة لعلميات التصحيح».

وأضاف عباس، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد على خير، على قناة القاهرة والناس، أن طلاب الأزهر لا يقلون عن طلاب التربية والتعليم في نسبة الرأفة المقررة في كل مادة، مشيرا إلى أن الازهر سيعطي 10% رأفة للطلاب اسوأ بطلاب الثانوية العامة، مفيدا بأنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية في منتصف أغسطس القادم.

كان الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن غرفة عمليات الثانوية رصدت ضبط 10 حالات غش إلكترونى و6 حالات غش ورقى و10 حالات اخلال بسير الامتحان ما بين شغب وتشطيب وتمزيق لورق الاجابة، كما تم قبول عذر 4 أعضاء لجان، بالإضافة إلى إلغاء ندب رئيس لجنة لتقصيره في مهام عمله.