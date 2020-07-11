شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: توجد أدوية مصرية خالصة لعلاج فيروس «كورونا» قيد الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة، المواطنين من إهمال الحذر والإجراءات الوقائية لمواجهة «كورونا».

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن هناك أدوية مصرية خالصة لعلاج فيروس «كورونا» قيد الدراسة.

وأكد حسني أنه جارٍ تجميع كل النتائج الأولية من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية؛ لدراستها، موضحًا أنه حتى هذه اللحظة، البروتوكول المصرى في مواجهة فيروس «كورونا»، من أنحج وأقدر بروتوكولات العلاج، بالإثبات العلمي.

وأشار إلى أن نسبة الشفاء من «كورونا» وصلت من 500 لـ600 حالة يوميا، معقبا: «لو نسب الإصابات بقت كمان 600 فقط؛ يعنى أن نسبة الزيادة في أعداد المصابين صفر».