شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: الاحتلال التركي الأسوأ في التاريخ.. وأردوغان يسعى لنشر الأفكار العثمانية البالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن قطر وراء تمويل سد إثيوبيا وتحرضها ضد مصر، مؤكدا أن مصر عصية على السقوط.

وأضاف الفقي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قامت بإهداء قطر أول طائرتين للجيش القطري.

وأكد أن مناورة «حسم 2020» أكبر رد من مصر على أي اعتداء، كاشفا أن الجيش المصري لا يستطيع أحد أن يقهره.

وطالب مدير مكتبة الإسكندرية بضرورة تماسك الجبهة الداخلية بشكل أكبر قبل الفترات السابقة، فالدولة تحارب الإرهاب في سيناء، ونقف بيقظة شديدة ضد أي اعتداءات خارجية من جانب أردوغان في ليبيا.

وتابع الفقي: «الانتخابات الجديدة لا يجب أن تتحول إلى صراع يصرف ذهنا عما يجري ضد مصر في الخارج».

وأكد الفقي أن الاحتلال التركي أسوأ احتلال في التاريخ وكان يتم تعليق المشانق في دمشق، كاشفا أن أردوغان يسعى إلى نشر الأفكار العثمانية البالية في المنطقة.

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