مصر | جريمة الربع ساعة.. كيف فك رجال المباحث طلاسم شنق طفلة أوسيم؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جريمة الربع ساعة.. كيف فك رجال المباحث طلاسم شنق طفلة أوسيم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أن كاميرا المراقبة المركبة الخاصة بمخزن تابع لمحل سوبر ماركت، والمركبة بالمنزل محل الجريمة، ساعدت فريق البحث في رصد دخول الطفلة المتهمة حنين رفقة الطفلة المجني عليها هايدي، إلى المنزل محل الجريمة، وخروجها بعد حوالي ربع ساعة بمفردها.

وأضاف المصدر إلى الخليج 365، أنه بتتبع خط سير الطفلة المتهمة، تم التوصل إلى منزلها، حتي تمكنت القوات من القبض عليها.

وأوضح المصدر ذاته إلى أن طريقة شنق المجني عليها، وربط السلك الكهربائي بطريقة عشوائية، بينت أن الجاني طفلا وليس شخص بالغ.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة عن مفاجآت جديدة حول واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل منزل بمنطقة بشتيل التابعة لمركز اوسيم، شمال المحافظة، إذ تبين أن الطفلة المتهمة تدعي حنين، عمرها 13 سنة، ويوم الجريمة إستدرجت الطفلة ريتاج الشهيرة بـ"هايدي" بزعم اللعب معها وتوصيلها، ودخلا سويا إلى المنزل محل الجريمة.

وأضافت التحقيقات أن الطفلة المتهمة بعد تنفيذها الجريمة، خرجت من المنزل محل الواقعة، متجهة إلى منزلها، المتواجد بالشارع الخلفي للشارع محل الجريمة، ثم بدلت ملابسها بملابس آخري، وجلست تلهو مع أطفال عمتها.

وبينت التحقيقات أن الطفلة حنين المتهمة تقيم رفقة عمتها بعد إنفصال والديها، وزواج كلا منهما، مشيرة إلى أنه تم تحديد المتهمة في بادي الجريمة، قبل القبض عليها، وقبُض عليها في ساعة متأخرة، وعرضت على النيابة العامة اليوم السبت، وتواصل النيابة العامة بأوسيم التحقيقات معها حتي الآن.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات، أنها عثرت المتهمة على السلك الكهربائي المستخدم في شنق الطفلة هايدي، وما أن دلفا إلى المنور محل الجريمة، وضعت يدها على فم المجني عليه لبكائها ثم أعدت السلك على هيئة طوق مشنقة، وربطت أحد طرفيه بالقفص الحديدي الخاص بموتور المياه وأحضرت الطفلة وأوقفتها على قدميها ووضعت رأسها داخل الطوق ثم سحبت قدمها فسقطت المجني عليه في وضع الشنق وتركتها وانصرفت.

عقارب الساعة كانت تشير إلى الثامنة والنصف صباح أمس الخميس، حيث توجهت الطفلة هايدي صاحبة الـ 3 سنوات، رفقة والدتها هند، لشراء وجبة الإفطار.

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على بعد أمتار معدودة من المنزل سكن عائلة هند، (لكونها تقيم بمنزل عائلتها بعد انفصالها عن زوجها، وانجابها و3 أطفال)، حيث طلبت هايدي من والدتها شراء عصير، لتعطي الأم لطفلتها 5 جنيهات، لتسرع متجها لشراءه.

بمرور الوقت لاحظت الأم تأخر ابنتها عن عودتها للمنزل الذي يبعد أمتار عن المحل المشار إليه، فقررت البحث عنها، لتجد مشهد لا تستطيع ذاكرتها نسيانه... لتري طفلتها معلقة من رقبتها داخل منزل عند بداية الشارع سكنها "مشنوقة"، يقول أحد جيران الطفلة إنه لدي وصول الأم إلى المنزل، ورؤية طفلتها معلقة بكابل كهرباء بموتور مياه خاص بمنزل جارها، انهارت الأم والجميع سكان الشارع من الصدمة لما شاهدوه.

سرعان ما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أوسيم، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، لتفرض القوات كردونا أمنيا بالعقار محل الجريمة، بشارع الباشا المتفرع من شارع الجمعية الزراعية بمنطقة بشتيل، شمال محافظة الجيزة

كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الجريمة، رصدت اللحظات الأخيرة في حياة الطفلة، بعد شراءها العصير، حيث شاركت طفلة آخري ليست من سكان الشارع، لتلهو معها بضع دقائق، ثم اصطحبتها إلى داخل المنزل محل الجريمة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للعميد مجدي عزيز مأمور مركز شرطة أوسيم، من شرطة النجدة بالعثور على طفلة مشنوقة داخل منزل بشارع متفرع من شارع الجمعية الزراعية، بنطاق المركز.

وانتقلت قوة من القسم تنسيقا مع فرقة الشمال برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى محل البلاغ، وعُثر على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مشنوقة في ظروف غامضة، وتحرر المحضر اللازم، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، لمعاينة جثة الطفلة، ومسرح الجريمة، وتحديد سبب قتلها.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت جهود فريق البحث إلى هوية الطفلة المتهمة بارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليها، واقتيادها إلى ديوان المركز للتحقيق معها.