شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نتيجة امتحانات الثانوية العامة ستكون عقب عيد الأضحى، موضحاً أن هناك فريقا يرصد الجروبات ومباحث الإنترنت ننسق معها، ولم نذكر أسماء الطلاب ممن تبين وجودهم داخل جروبات للغش.

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» على فضائية «دي إم سي»، أن الجهات الأمنية تقوم بعمليات الرصد والتتبع لصفحات الغش في امتحانات الثانوية العامة، حيث تم رصد 65 جروبا للغش على طبييقات ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن «الوزارة ستقوم بتصحيح الأوراق في لجان خاصة إذا أبلغ المراقب بوجود حالات غش، وإذا تبين وجود حالات غش جماعي سيتم محاسبة المراقب».