شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة بالمنيا تنظم أول نهضة «أون لاين» بالصعيد بعد أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، عن ترتيبها لأول نهضة كنسية «أون لاين».

وقال القس يوساب عزت، راعي كنيسة الانبا بيشوي، أنه في مثل هذا التوقيت من كل عام تحل ذكرى القديس الأنبا بيشوي شفيع الكنيسة، وننظم سنويا نهضة روحية ــ والنهضة بمعناها الكنسي هي فترة تقام فيها أمسيات تقام فيها عظات وصلوات يومية لعدة أيام بالكنيسة ـ بمشاركة عدد من الآباء من أنحاء مصر، ولكن لظروف الوباء التي نمر بها هذا العام، لجأنا إلى ترتيب اول نهضة اون لاين في الصعيد عقب ازمة كورونا.

وأوضح عزت أن الضيوف في النهضة لن يأتون للكنيسة، ولكن ستكون مشاركتهم عبر «فيديوهات» يتم بثها مباشرة عبر صفحة الكنيسة، وبتفاعل من شعب الكنيسة عبر التعليقات وطرح الاسئلة والاستفسارات على الصفحة.

ولفت راعي الكنيسة إلى أن القمص داود لمعي، راعي كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، والواعظ القدير المعروف على مستوى الكرازة، وافق ان يشارك في النهضة الاون لاين، كما يشارك فيها الفنان فريد النقراشي، والفنان ايهاب صبحي.

يذكر ان الخدمات والاجتماعات والأمسيات الروحية في الكنائس تحولت منذ مارس الماضي، الاجتماعات اون لاين حيث أعلن الخدام في الكنائس تكوين مجموعات «جروبات» عبر تطبيقات «واتساب» و«فيسبوك» للتواصل مع المخدومين في كافة الاعمار، في سن اعدادي وثانوي وجامعة، في محاولة لتعويضهم عن الخدمات التي ألغيت في الكنائس، واستبدالها باجتماعات «واون لاين» مؤقتا حتي تعبر الأزمة.

Advertisements