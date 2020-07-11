شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 152 حالة بشمال سيناء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، بيانا بحالات كورونا المستجد.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن إجمالي الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 279 حالة، حيث تم حجز 127 حالة منها في المستشفيات وعزل 152 حالة منزليًا بدون أخذ عينات، وقد أفادت نتائج العينات إيجابية 60 حالة وسلبية 55 حالة، وهناك 12 حالة لا زالت تحت البحث، علاوة على المعزولين منزليًا.

وأعلن أنه بالنسبة للحالات الايجابية تم حجز حالتين في مستشفى العريش العام و5 حالات في مستشفى بئر العبد المركزي، إلى جانب 12 حالة عزل منزلي، ووفاة 13 حالة، مع شفاء 28 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 152 حالة، منها 28 حالة من الحالات المحجوزة في المستشفيات، و124 حالة من المعزولة منزليًا، وهناك 28 حالة لا تزال تحت العزل المنزلي.

وطالب المواطنين باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية واتباع التعليمات حفاظا على صحتهم وحماية لمجتمعهم، كما طالبهم بعدم الاستماع إلى الشائعات أو ترديدها، والاعتماد على المصادر الرسمية التي تصدرها الصحة، مع التأكيد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة في تلك الفترة الهامة والعصيبة.

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