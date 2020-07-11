شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بـ«الوطنية للصحافة»:دراسة طلبات الترشح للمناصب القيادية بالمؤسسات الصحفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بالهيئة الوطنية للصحافة، أن المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة، التقى، خلال الأيام الماضية، مع بعض رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية، كما استقبل عددا كبيرا من الصحفيين الذين طلبوا الترشح لمناصب قيادية في التغييرات الصحفية المرتقبة.

وأكدت المصادر أن الهيئة تلقت عددا كبيرا من طلبات الترشح للمناصب القيادية من صحفيين وإداريين بمختلف الصحف القومية، وأن المهندس عبدالصادق الشوربجى يعكف مع عدد من أعضاء الهيئة على دراستها بشكل دقيق ومفصل.

وأوضحت المصادر أن الهيئة تستهدف اختيار أفضل العناصر في الفترة القادمة لقيادة المؤسسات لتحقيق النهضة المطلوبة وتنفيذ خطة إصلاح جادة للحفاظ على المؤسسات والعاملين بها وضمان قيام المؤسسات بدورها الوطنى كاحد أهم مصادر القوة الناعمة.