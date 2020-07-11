شكرا لقرائتكم خبر عن 700 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة من أسر برنامج تكافل وكرامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه ستتم إتاحة 700 منحة دراسية على مدار 5 سنوات، بواقع 140 منحة سنوية موزعة على كافة محافظات الجمهورية لطلاب الصف الثالث الثانوى من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الفريق الممثل للجامعة الأمريكية.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن برنامج المنح الجامعية الذي تقوم على تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يقدم عدد كبير من الفرص لمنح دراسية جامعية مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لمدة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية حسب التخصص الدراسي لما يقرب من 140 طالب وطالبة في العام الدراسي 20/21 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية الأقسام ذات الرسوم والأقسام الخاصة.

وأكدت القباج أن البرنامج يعمل على تعزيز رؤية مصر 2030 والاسهام في استراتيجية التنمية المستدامة لتلك الرؤية، وذلك من خلال تقديم فرص تعليم جامعي ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي والتعليم التجريبي والإعداد الجيد لسوق العمل وترتكز الدراسة على عدة مجالات كالمياه والطاقة والزراعة والتمريض وعلوم الحاسب الآلي والصحافة والتجارة والاقتصاد

وذكرت الدكتورة راندة شاهين مستشار وزير التضامن الاجتماعى لمشروطية التعليم ببرنامج تكافل، أن أهداف البرنامج تمكين الطلاب المتفوقين اكاديمياً وخاصة ذوى الإعاقة، من الإلتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل والإسهام في زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة وتقديم فرص للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي واحد وتنمية مهارات اللغة الانجليزية اللازمة للدراسة أيضاً إعداد الحاصلين على المنحة الدراسية ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية.

وتابعت شاهين أن للقبول في المنحة الدراسية عدة معايير منها أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيداً في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية ومن المعايير الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي2019/ 2020 بمجموع لا يقل عن 85 %، المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية مثل التنمية والخدمة العامة وأنه سيراعى تحقيق التمثيل المتساوى بين الجنسين والمناطق الجغرافية في كافة المحافظات والتنوع في التخصصات الدراسية وذلك بحسب معايير القبول بالجامعات المشاركة واقسام التخصصات الدراسية.

وأوضحت أن الجامعات المشاركة هي الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وعين شمس وجامعة الاسكندرية وأسيوط والمنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وأن اخر موعد للتقديم في 31 يوليو 2020.

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