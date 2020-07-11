أخبار مصر | الأوقاف: "أعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأوقاف: "أعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت وزارة الأوقاف، موضوع "مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة" ليكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

ووفقًا لبيان الوزارة اليوم، فإن الجمعة ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها فقط، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

تعافي 521 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

Advertisements

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و 3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.