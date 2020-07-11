أخبار مصر | "لسه بيقول ياهادي".. غلق مطعم يوم الافتتاح بحي الدقي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "لسه بيقول ياهادي".. غلق مطعم يوم الافتتاح بحي الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة لمراجعة تراخيص المطاعم و"الكافيهات"، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لإعادة الانضباط في الشوارع.
وأكد "عبدالفتاح"، في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أنه تم غلق مطعم في يوم الافتتاح بشارع النور لإدارته بدون ترخيص، حيث تم رفع جميع محتوياته وإيقاف النشاط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وتابع رئيس حي الدقي، أن الحملة أسفرت عن رفع اشغالات الأكشاك والباعة الجائلين، وإيداع المضبوطات في مخازن الحي.
محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان لمده ٣ أيام
في سياق آخر، أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار الإجراءات التي تتم بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، المنفذة لأعمال اصلاح كابل جهد متوسط طوارئ ما يستلزم اجراء قطع عرضي لشارع السودان، أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين.
كما أعلنت محافظة الجيزة انه سيتم اجراء غلق جزئي لشارع السودان امام شارع الخرطوم بالاتجاهين، ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا، ولمده ثلاثة أيام، من يوم الجمعة الموافق ١٠٧٢٠٢٠ وحتى يوم الأحد الموافق ١٢٧٢٠٢٠ دون تعطيل للحركة المرورية.
ووجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء منها.
وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين، ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
في سياق منفصل، نفذ حي بولاق أبو العلا حملة مكبرة، بالتعاون مع ومسؤولي المربعات ومديري المحلات والاشغالات والازالات ومسؤولي الغلق، لإعادة الانضباط للحي ورفع الإشغالات بشوارع السبتية وشنن وبولاق الجديد و ٢٦ يوليو ومحمد نافع من شارع المنصوري.
وتمكنت الحملة أثناء المرور من اكتشاف محاولة أحد أصحاب العقارات بشارع بولاق الجديد، التنقيب عن الأثار بداخل العقار، وعلي الفور تم إيقاف الأعمال وإبلاغ قسم شرطة بولاق أبوالعلا وتم إلقاء القبض على صاحب العقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.