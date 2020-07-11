أخبار مصر | "لسه بيقول ياهادي".. غلق مطعم يوم الافتتاح بحي الدقي

قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة لمراجعة تراخيص المطاعم و"الكافيهات"، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لإعادة الانضباط في الشوارع.

وأكد "عبدالفتاح"، في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أنه تم غلق مطعم في يوم الافتتاح بشارع النور لإدارته بدون ترخيص، حيث تم رفع جميع محتوياته وإيقاف النشاط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتابع رئيس حي الدقي، أن الحملة أسفرت عن رفع اشغالات الأكشاك والباعة الجائلين، وإيداع المضبوطات في مخازن الحي.

محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان لمده ٣ أيام

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في سياق آخر، أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار الإجراءات التي تتم بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، المنفذة لأعمال اصلاح كابل جهد متوسط طوارئ ما يستلزم اجراء قطع عرضي لشارع السودان، أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين.

كما أعلنت محافظة الجيزة انه سيتم اجراء غلق جزئي لشارع السودان امام شارع الخرطوم بالاتجاهين، ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا، ولمده ثلاثة أيام، من يوم الجمعة الموافق ١٠٧٢٠٢٠ وحتى يوم الأحد الموافق ١٢٧٢٠٢٠ دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء منها.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين، ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.