شكرا لقرائتكم خبر عن «أحلى فيو فى مصر».. هاشتاج يروج لأجمل الأماكن المجهولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «الفيوم، بورسعيد، بورفؤاد، سانت كاترين، سهل حشيش، سيوة، الفرافرة، الإسكندرية.. وغيرها من الأماكن والمعالم السياحية والمناظر الطبيعية، التى لا تخلو محافظة فى مصر منها»، جمعها شباب فى آلاف الصور وشاركوها على هاشتاج «أحلى_فيو_فى مصر»، أطلقه جروب «travel secrets club»، ترويجًا للسياحة التى تراجعت بشدة فى معظم دول العالم بعد تفشى فيروس كورونا.

الجروب شارك فيه الشباب بصور مناطق أثرية تاريخية وطبيعية، بجانب سياحة الأكل، وما تشتهر به كل محافظة من طعام مميز وعادات خاصة وأماكن غير معروفة ومعروفة، وصور معظمها ملتقطة بهواتفهم، مع تعليقات باللهجة العامية عن الأماكن؛ ما جذب آلاف المتابعين.

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بهاء الدين فاروق، مهندس ميكانيكا، مستشار سياحة وسفر، وأدمن جروب «travel secrets club»، قال إنه نظرًا لتقييد التنقل على مستوى العالم تم إطلاق الهاشتاج منذ أيام لدعم السياحة الداخلية، بشكل غير تقليدى أقرب للناس، وهو ما ظهر من حجم التفاعل.

رسميًّا وتمهيدًا للافتتاح الوشيك لمتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ووسط حملة دعائية تنظمها وزارة السياحة والآثار تم الانتهاء من تنفيذ مجموعة من اللافتات الدعائية واللوحات الإعلانية على طول الطرق الرئيسية المؤدية للمتحف.

وتفقد الوزير الدكتور خالد العنانى، والمحافظ خالد فودة، المتحف لمتابعة الموقف التنفيذى بمرافقة هشام سمير، مساعد الوزير للشؤون الهندسية، الذى أوضح أنه تم الانتهاء من 98% من أعمال المشروع وكذلك الأعمال الإنشائية بالمتحف الذى يضم 6 قاعات للعرض ومبنى إداريًّا، وكافتيريا، ومبنى للمطاعم والكافتيريات، ومبنى للبازارات، ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرحًا مكشوفًا، واستراحة للموظفين.