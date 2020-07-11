التحريات لم تثبت الواقعة.. إخلاء سبيل "سمكري" اتهمته سيدة بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أخلت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود هاشم، بسبيل سمكري اتهمته سيدة بالتحرش بها في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بضمان محل إقامته، إذ لم تتوصل التحريات لحقيقة الواقعة.

كشفت التحقيقات التي باشرها كريم جمعة مدير نيابة بولاق الدكرور، أن السيدة أدلت بأقوالها وقررت أن الواقعة حدثت منذ شهر مارس الماضي أثناء قيامها بتصليح سيارتها بورشة المتهم مصطفى الشهير بـ"بربش"، وأثناء تواجدها معه داخل الورشة لإلقاء نظرة على السيارة قام بالتحرش بها فتشاجرت معه وزوجها وفض الأهالي بينهم، وانصرفت رفقة زوجها.

وواجهت النيابة المتهم بأقوال السيدة فأنكرها كافة، مؤكدا عدم تحرشه بها، مشيرا إلى تشاجرهما بسبب خلاف على ثمن إصلاح السيارة وانتهى الأمر فور تدخل المحيطين بهما.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ودفاعه قدما مقطع فيديو من كاميرا مراقبة خاصة بمحل زيوت مواجه لورشة المتهم تظهر فيها مقدمة البلاغ وزوجها أثناء جلوسهما مع المتهم أمام ورشته تحدثت فيه السيدة لمدة ٤ دقائق كاملة للمتهم ثم حدثت بينهما مشادة كلامية لم تتطور إلى تعدي بالضرب أو اشتباك بالأيدي.

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وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التي لم تتوصل لحقيقة تعرض السيدة للتحرش من عدمه، وأوردت في أقوالها تحرش المتهم بها داخل الورشة فيما لا توجد كاميرا بالداخل.

البداية تعود إلى رصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يتضمن تضرر سيدة من التعرض لواقعة تحرش من أحد الأشخاص "سمكرى سيارات" بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة حال قيامه بإصلاح سيارتها.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى تحديد هوية الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، وأن المشكو فى حقه (سمكرى سيارات – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من الشاكية أنها حال استلام سيارتها من ورشة المشكو فى حقه قام بالتحرش بها فنهرته فاعتدى عليها بالسب والضرب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته قرر حدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة إصلاح السيارة، وأنكر التحرش بها.