مصر | مصادر تكشف تفاصيل صادمة في واقعة الطفلة المشنوقة بأوسيم

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصادر تكشف تفاصيل صادمة في واقعة الطفلة المشنوقة بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل أحد العقارات بأوسيم، أن طفلة أخرى ترتدي "ترينج" هي التي استدرجتها إلى محل وقوع الجريمة.

وأشار المصدر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الطفلة يتراوح عمرها ما بين 10 إلى 13 عاما، وأقنعت الطفلة الصغيرة بالذهاب معها إلى الـ"السوبر ماركت" لشراء عصير، ثم أخذتها إلى العقار، حيث تم شنقها.

استدراج الطفلة الضحية

كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت وكوارث جديدة في واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل عقار بأوسيم، حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة أن طفلة أخرى استدرجت الطفلة الضحية إلى العقار، بحجة أنهما سيذهبان لشراء عصير.

وأوضحت التحقيقات، أن الطفلة المتهمة استدرجت الطفلة إلى داخل العقار، ثم قام رجل يرتدي جلبابا وكمامة بشنق الطفلة "هايدي".

لم تكن مقصودة

واعترفت الطفلة التي استدرجتها بأن "هايدي" لم تكن هي المقصودة بالشنق في الأصل.

Advertisements