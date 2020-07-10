شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل قنا» يعلن شفاء ١١ حالة جديدة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى قنا العام للحجر الصحي، الجمعة، خروج ١١ حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، جميعهم من كبار السن، بعد تماثلهم للشفاء.

قدمت إدارة المستشفى ورودا للمتعافين أثناء خروجهم من المستشفى ابتهاجاً بالشفاء، فيما عبر المتعافين عن شكرهم وتقديرهم لإدارة المستشفى والأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة مع فيروس كورونا.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى تواصل تحقيق النتائج الطيبة، حيث تم خروج ١١ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم من الفيروس وتماثلهم للشفاء، مشيرا إلى أن جميع المتعافين الذين خرجوا، اليوم، من كبار السن، وذلك بعد قضائهم فترات زمنية متفاوتة في عزل المستشفى وتلقيهم العلاج اللازم وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.