شكرا لقرائتكم خبر عن 270 مليون و941 الف و154 جنيه إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة الأستاذ محمود محمد عبدالله مدير مجمع الوارد والمشرف على الإدارة العامة خلال شهر يونيو 2020 عن مشمول 385 شهادة جمركية وارد نهائى بجميع الأنظمة، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف- قطع غيار ثلاجات- مراوح ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وسيارات وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 16 مليون 686 ألف 136 جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 225 مليون و421 ألف 478 جنيه

كما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) مبلغ 28 مليون 833 الف 541 جنية

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الادبية خلال شهر يونيو 2020 حوالى 270 مليون و941 الف و154 جنيه .

كما قامت إدارة الصادر بقيادة الأستاذة أيمان سلامة مدير الإدارة بإتمام تصدير مشمول 111 شهادة جمركية صادر بجميع الأنظمة وتم تحصيل رسم صادر عن خمسة شهادات لصنف سيلاج ذرة مبلغ 1 مليون 505

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