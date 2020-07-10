شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج»: تشغيل العناية المركزة بمستشفى طهطا المخصص لعزل حالات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، الجمعة، عن تشغيل قسم العناية المركزة في المستشفى العام بمدينة طهطا المخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مديرية الصحة، في بيان لها، إنه جرى تشغيل قسم العناية المركزة بقدرة استيعابية 6 أسرة عناية، مقسمة إلى سريرين عناية بتنفس صناعي، وسريرين عناية بسباب، وسريرين عناية متوسطة.

وأشار البيان إلى أن المديرية وضعت خطة تطوير لكافة المستشفيات التي تحتاج إلى ذلك، وبالفعل بدأت في التنفيذ حسب الجدول الزمني المقرر، واستهدفت الخطة تقديم المزيد من الخدمات الصحية للمواطنين على مستوى المحافظة، أبرزها قرب افتتاح العناية المركزة في مستشفى الحميات، وقرب الانتهاء من التجهيزات النهائية لافتتاح مستشفى الصدر بجزيرة شندويل.