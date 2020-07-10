شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي بشارع الأهرام بالجيزة لتنفيذ أعمال نقل مرافق الخط الرابع لمترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومى لمترو أنفاق الخط الرابع (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع، حيث سيتم قطع عرضى لشارع الأهرام (غلق جزئى) بالاتجاهين أمام شارع فاطمة رشدى محيط منطقة المساحة بدون تعطيل حركة المرور لمدة (4 أيام) ابتداء من صباح يوم السبت الموافق 11/7/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2020، على أن يكون العمل ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً طوال فترة الأعمال. وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 78,304

تعافي 22,241

وفيات 3,564

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق جزئي بشارع الأهرام بالجيزة لتنفيذ أعمال نقل مرافق الخط الرابع لمترو الأنفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.