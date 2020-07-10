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شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 12 حالة جديدة من فيروس كورونا بمستشفى حميات بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم الجمعة، عن تعافي ١٢ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور وليد عبده، مدير المستشفى.
وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال تصريحات صحفية، إلى متابعة المحافظ اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدًا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.
من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفانٍ وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.
وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي، المدير العلاجي، والدكتور محمود حسين، مدير المستشفيات، والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى الحميات.
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