شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممرضة وتعافي 10 حالات بفيروس كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو مصطفى، مدير مستشفى القناطر الخيرية، خروج 5 حالات تعافوا من فيروس كورونا، وأن عدد الحالات التي تعافت من الفيروس حتى الآن بلغت 27 حالة من 46 استقبلهم المستشفى منذ بدء الجائحة.

كما أعلن مستشفى بنها التعليمي خروج 5 حالات أيضًا، بعد أن أثبتت التقارير الطبية والأشعة تعافيهم من فيروس كورونا، وبذلك يصل عدد المتعافين بالمستشفى إلى 99 حالة.

فيما أعلن مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة وفاة ممرضة نتيجة إصابتها بالفيروس، وقال المستشفى، في بيان له، على صفحته على «فيس بوك»، إن الفقيدة كانت تباشر عملها منذ بدء عمل المستشفى كعزل لحالات الاشتباه بفيروس كورونا وظهرت عليها بعض أعراض الفيروس مثل السعال، فقامت بعمل مسحة وأشعة مقطعية أثبتت إصابتها واليوم تلقينا خبر وفاتها.