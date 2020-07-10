شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممرضة وتعافي 10 حالات بفيروس كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عمرو مصطفى، مدير مستشفى القناطر الخيرية، خروج 5 حالات تعافوا من فيروس كورونا، وأن عدد الحالات التي تعافت من الفيروس حتى الآن بلغت 27 حالة من 46 استقبلهم المستشفى منذ بدء الجائحة.
كما أعلن مستشفى بنها التعليمي خروج 5 حالات أيضًا، بعد أن أثبتت التقارير الطبية والأشعة تعافيهم من فيروس كورونا، وبذلك يصل عدد المتعافين بالمستشفى إلى 99 حالة.
فيما أعلن مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة وفاة ممرضة نتيجة إصابتها بالفيروس، وقال المستشفى، في بيان له، على صفحته على «فيس بوك»، إن الفقيدة كانت تباشر عملها منذ بدء عمل المستشفى كعزل لحالات الاشتباه بفيروس كورونا وظهرت عليها بعض أعراض الفيروس مثل السعال، فقامت بعمل مسحة وأشعة مقطعية أثبتت إصابتها واليوم تلقينا خبر وفاتها.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
78,304
-
تعافي
22,241
-
وفيات
3,564
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ممرضة وتعافي 10 حالات بفيروس كورونا في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.