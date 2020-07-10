شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين.. فئات تستحق استخراج بطاقة تموينية: السلع تتضمن سكر وزيت وصابون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشرح قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري 178 لسنة 2017 ولقرار وزير التموين رقم 156 لسنة 2018 طيقة الحصول على البطاقة التموينية والفئات المستحقين لها.

وتمكن البطاقة التموينية صاحبها من الحصول على سلع تموينية طبقاً للدعم المقرر لكل فرد، وذلك للفئات الآتية:

الفئات الأولي بالرعاية

المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة

أصحاب الأمراض المزمنة

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

صغار السن الذي ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين

العمالة الموسمية المؤقتة

العاملون بالزراعة

الباعة الجائلون

عمال التراحيل والسائقين ومن في حكمهم

الحاصلون على مؤهلات دراسية وبدون عمل من خلال بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه.

أصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص وبحد أقصى للدخل 1200 جنيه شهرياً.

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العاملين بالحكومة والقطاع الحكومي العام والخاص وبحد أقصى 1500 جنيه.

وتُستخرج بطاقات تموينية لأصحاب الأمراض المدمنة والحرجة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

وفي جميع الأحوال يتم استخراج بطاقات تموينية للفئات المذكورة حد أقصى 4 أفراد للأسرة وعدم إضافة أي أفراد آخرين للبطاقة بعد الاستخراج.

قيمة الدعم:

يتم صرف مبلغ 25 جنيهاً دعم أساسي لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية بدون حد أقصى.

يتم صرف مبلغ 25 جنيهاً دعم إضافي لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة.

يسقط حق صاحب البطاقة التموينية في صرف مقرراتها الأصلية والإضافية إذا لم يتقدم لاستلامها خلال الشهر المحدد للصرف ويُوقف الصرف بالبطاقة التموينية وتُخصم من الربط المحدد لها إذا استمر عدم استلام المقررات التموينية لمدة 6 أشهر.

يُحظر على البدّالين التموينيين والمخابز التموينية، الاحتفاظ بأي بطاقة تموينية بسبب أو بدون سبب بمحالهم، وفي حالة وجود أي بطاقة لدى المخبز أو البقالة، يتم تنفيذ العقوبات الواردة ويحظر على البدالين التموينيين عدم إعطاء صاحب البطاقة التموينية الذكية فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية الموضح بها الكميات المنصرفة وقيمة الدعم المستحق والمبالغ المفروض تحصيلها طبقا للأسعار الرسمية للسلع الغذائية المنصرفة لصاحب البطاقة.