أخبار مصر | بعد ساعة من إعلان تسجيل العلامة التجارية للزمالك.. توقف موقع وزارة التموين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 03:35 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد ساعة من إعلان تسجيل العلامة التجارية للزمالك.. توقف موقع وزارة التموين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية إلى عطل مفاجئ أدى إلى توقفه عن العمل بسبب الضغط الكبير عليه من محاولة الدخول لمعرفة شروط تسجيل العلامة التجارية.

يأتي ذلك، بعد ساعة واحدة من إعلان نادي الزمالك حصوله على العلامة التجارية باسم "نادي القرن الحقيقي".

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وفي وقت سابق، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، استحداث خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز كخدمة متميزة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة الأمر الذى من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.

وأضاف "عشماوي"، أنه تفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية، حيث تم إيفاد عدد 9 من الفاحصين الفنيين بالإدارة للمشاركة في ورش العمل التي عقدت في دولة اليابان وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية (JPO) على هامش فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO) الذى عقد بجنيف وسيستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات من تاريخ التوقيع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، بهدف التسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام إدارة العلامات مع اتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.