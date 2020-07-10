شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب بندقية مفككة ومنظار عالي الدقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بجمارك تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب بندقية مفككة ومنظار عالي الدقة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.

وأوضح بيان، الخميس، أنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية في راكب يحمل الجنسية الأمريكية من أصل مصري قادم من نيويورك عبر فرانكفورت، حيث لاحظ ارتباكه الشديد، وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راي بمعرفة أحمد عبدالعليم، مأمور الفحص الذي أفاد بوجود أداة تشبه الأسلحة.

وبالعرض على مصطفى السيد، مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من هيثم الدمرداش ومحمد قنديل تحت إشراف تامر رمزي، فتبين وجود بندقية مفككة ومنظار عالي الدقة خاص بالبندقية وحقيبة خاصة بالسلاح.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي وتسليم الراكب لقوة أمن ميناء القاهرة الجوى وذلك بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.