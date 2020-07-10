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أخبار مصر | وكيل الأزهر ونائب رئيس الجامعة يتفقدان لجان امتحانات كلية القرآن الكريم بطنطا

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر ونائب رئيس الجامعة يتفقدان لجان امتحانات كلية القرآن الكريم بطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اليوم الخميس، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، لجان الامتحانات بكلية القرآن الكريم بطنطا.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة، إن جولته اليوم برفقة وكيل الأزهر تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ للاطمئنان على سير لجان الامتحانات وانتظامها، إضافة إلى إطمئنانه على كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات في سبيل الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات وسلامتهم. 

وحرص الأمير خلال زيارته لكلية القرآن الكريم بطنطا على التأكد من وجود أجهزة قياس الحرارة، إضافة إلى وجود مداخل ومخارج منفصلة مما يسمح بدخول الطلاب وخروجهم، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، ووجود الإشراف الطبي بجميع الكليات خلال مدة أداء الامتحانات. 

وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على مستوى أسئلة الامتحانات؛ حيث أكد الطلاب أنها لم تخرج عن المنهج الذي تم شرحه، وكذلك وجود أستاذ المادة التي يمتحن الطلاب فيها؛ للرد على أي استفسار منهم.

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وكان في استقبال وكيل الأزهر ونائب رئيس الجامعة، الدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والعميد محمود حلمي، مدير إدارة الأمن الإداري بقطاع الوجه البحري بطنطا. 

جدير بالذكر أن نائب رئيس الجامعة ووكيل الأزهر قد تفقدا صباح اليوم لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي (مادة الاستاتيكا) بمعهد بنين قطور، ومعهد محمد رجب للبنين بقطور، ومعهد فتيات الزهراء، ومعهد توكل للبنين.

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قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمحمع البحوث الإسلامية، إن الإسلام حرص على المحافظة على كرامة الإنسان وعرضه وجعل ذلك من المقاصد الكلية العليا التي جاءت الشريعة لتحقيقها وهي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال وهي مقاصد جاءت للمحافظة عليها جميع الشرائع السماوية، ومن عظمة الشريعة أنها ارتفعت بها من رتبة الحقوق إلى رتبة الواجبات، فلم تكتف بجعلها حقوقًا للإنسان، بل أوجبت عليه اتخاذ وسائل الحفاظ عليها.

وأضافت اللجنة أن الشرع الحنيف عظّم حرمة انتهاك الأعراض، وقبّح ذلك، ونفّر منه، وفي ذلك يقول النبي – صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع في آخر عهده بالدنيا: {اعْلَمُوا أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا} متفق عليه، كما أن الإسلام شرع كل ما من شأنه المحافظة على الأعراض، ونشر الطهارة والعفة في المجتمع، حيث حرّم مجرد النظر بشهوة إلى المرأة الأجنبية، فقال سبحانه: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}، وذلك سدًا للذريعة المؤدية إلى الحرام؛ لأن النظرة الحرام أولى خطوات الفاحشة؛ ولذلك جاء التعبير في القرآن بقوله -: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}، فكان التعبير بعدم قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه. 

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