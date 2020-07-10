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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «الأعلى للجامعات» تتفقد جاهزية كلية الذكاء الاصطناعي بالغردقة استعداد للعام الدراسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقدت لجنة علمية من قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات الخميس مبني كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية بالمبنى.
وبحسب بيان، الخميس، أشادت اللجنة المكونة من الدكتور محمد بلال، عميد حاسبات ومعلومات بني يوسف، والدكتور أسامة أبوسعدة، عميد حاسبات ومعلومات كفر الشيخ بإمكانيات المبني وجاهزيته لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل.
وأكد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن من المقرر إعداد تقرير بالزيارة التي قامت بها اللجنة لمناقشته في الجلسة المقبلة للمجلس الأعلى للجامعات وذلك للعمل على إدراج الكلية في جدول التنسيق للكليات والتوصية ببدء الدراسة العام الدراسي المقبل.
وأكد الدكتور محفوظ عبدالستار عميد تربية الغردقة والذي رافق اللجنة خلال الزيارة أن المبني يشتمل على عدد من القاعات الدراسية والمعامل ومركز مؤتمرات ومكاتب إدارية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس وأضاف عبدالستار أن تكلفة المبني وصلت ل١٤٠ مليون جنيه.
ورافق اللجنة العلمية خلال الزيارة الدكتور اشرف محمود والدكتو أسامة عمارة وكيلا كلية التربية بالغردقة.
يذكر أن محافظة البحر الأحمر خصصت ٥٠٠ فدان بمدينة الغردقة لإقامة ٥ كليات بفرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة.
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