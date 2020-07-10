شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام اختبارات التمريض ولا حالات اشتباه في لجان الثانوية والأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في محافظة شمال سيناء على انتظام اختبارات المتقدمين للقبول في المدارس الثانوية للتمريض بالمحافظة، وسط إجراءات وقائية واحترازية في مواجهة كورونا.

وأشار أثناء متابعته للاختبارات الجارية للمتقدمين بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش إلى أن الاختبارات منتظمة وتجرى في هدوء عن طريق لجنة متخصصة.. منوها أن الاختبارات تشمل: اختبارا شخصيا في قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، اختبار طبى بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة ويتضمن كشف نظر وكشف باطنى واختبار مخدرات.. إلى جانب اختبارات القدرات التي تشتمل على الاختبار النفسى بواسطة أخصائى أمراض نفسية، واختبار املاء ولغة عربية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 في الاختبار، واختبار لغة إنجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 في الاختبار.

وكشف الهيئة ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.. وأنه في حالة اجتياز الاختبارات يتم اقرار ولى الأمر بألا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولين إلا بعد الانتهاء من اجراءات التنسيق واعلان النتيجة، وكذا تعهد الطالب أو الطالبة مع ولى الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة.

وأكد أن جميع الامتحانات بالمحافظة منتظمة ويتم اتخاذ كافة الاجراءات عن طريق الأطقم الطبية بتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية واستراحات المراقبين والملاحظين وتوفير طبيب وزائرة صحية للتأكد من سلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين.. مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالة اشتباه من الطلاب في لجان الثانوية العامة والأزهرية .

ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد عبدالفتاح مدير ادارة التدريب والمدارس والمستشفيات في مديرية الصحة أن من أهم شروط وقواعد القبول: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك ومن أبناء المحافظة، الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 2019-2020 من مدارس شمال سيناء، وأن القبول يتم طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بمجموع درجات 263 درجة، وتبلغ الأعداد المقبولة بالفصل الواحد 25 طالبا وطالبة، ومدة الدراسة 5 سنوات دراسية.

وأضاف أن إلاختبارات مستمرة حتى يوم 20 أغسطس المقبل.. حيث جرت اختبارات المتقدمين للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش (بنين) خلال الفترة من 5 حتى 9 يولية الجارى (وقد انتهت اليوم) وتجرى للمتقدمات للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش (بنات) خلال الفترة من 11 حتى 16 يولية الجارى، وللمتقدمبن للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد (بنين) خلال الفترة من 18 حتى 23 يولية الجارى، وللمتقدمات للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد (بنات) خلال الفترة من 25 حتى 29 يولية المقبل، وللمتقدمين والمتقدمين لمدرسة نخل (بنين وبنات) خلال الفترة من 3 حتى 6 أغسطس القادم، للمتقدمين للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بئر العبد ( بنين ) خلال الفترة من 8 حتى 13 أغسطس القادم، وللمتقدمات للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد (بنات) خلال الفترة من 15 حتى 20 أغسطس القادم.

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وأضاف أن العدد المطلوب قبوله في المدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى المحافظة 150 طالبا وطالبة.. منهم 50 طالبا وطالبة بالعريش، 50 طالبا وطالبة ببئر العبد، 25 طالبا وطالبة بالشيخ زويد (من بينهم 10 طلاب من رفح)، و25 طالبا وطالبة آخرين بنخل (من بينهم 15 طالبا وطالبة من الحسنة).