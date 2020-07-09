"مشنوقة بمدخل البيت".. كاميرات المراقبة سلاح الشرطة لكشف جريمة "طفلة بشتيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فريق بحث رفيع المستوى من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة يعكف عناصره على فك طلاسم العثور على طفلة مشنوقة داخل منزلها بمركز أوسيم، شمال المحافظة، اليوم الخميس.

وانتقلت قوة من قسم شرطة أوسيم ونقطة بشتيل إلى محل الواقعة بشارع الجمعية الزراعية، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط المنزل.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة التي ترصد حركة الشارع الواقع به المنزل محل الواقعة لتفريغها؛ أملا في إيجاد طرف الخيط الذي سيقودهم لحل اللغز.

وبسؤال مصدر مسؤول عن سبب ارتكاب الجريمة واحتمالية تعرض الطفلة للاغتصاب أكد "ماحدش يقدر يجزم بحاجة.. والطب الشرعي هيوضح الأمور"

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وقال شاهد عيان إن الطفلة ذات الثلاث سنوات كان رفقة والدتها، وطالبتها الأخيرة بالعودة بينما ستتوجه لشراء بعض احتياجات المنزل، ولدى عودتها عثرت عليها "مشنوقة بحوش البيت".

وأضاف آخر أن كاميرات المراقبة القريبة من المنزل محل الواقعة رصدت دخول ملثم يرتدي جلبابا للبيت في توقيت متزامن لوقوع الجريمة.

وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة الشمال بمشاركة وحدة مباحث أوسيم ونقطة شرطة بتشيل؛ لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.