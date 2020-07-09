شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحون بالمنيا يجرون الكشف الطبي تمهيدًا لانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصادر طبية أن مستشفى المنيا العام، استقبلت مرشحين اثنين فقط منذ أمس الأربعاء وحتى اليوم الخميس، لإجراء الكشف الطبي عليهما تمهيدًا للتقدم لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة في الداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت المصادر أن المرشح يقوم بسداد رسوم إجراء الكشف المقررة داخل مديرية الصحة والسكان ثم يتوجه إلى المستشفى لإجراء التحليل الطبي داخلها، إذ يبدأ العمل منذ الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال المرشحين.

وكانت مديرية الصحة بالمحافظة أعلنت عن فتح باب الكشف الطبي على مرشحي الشيوخ يوم 7 من الشهر الجاري وحتى يوم 16 وذلك داخل مستشفى المنيا العام والقمسيون الطبي، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حفاظًا على صحة وسلامة المرشحين والعاملين على حد السواء.

من ناحية أخرى تعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة التي تضم دائرة للفردي بواقع 5 نواب، و5 آخرين في نظام القوائم.