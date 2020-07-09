شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستشارات البرلمانية» يطالب هيئة الانتخابات بإصدار مادة توعوية بانتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أننا على أبواب إجراء الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها الشهر الجاري، لكن هناك لغط كبير لدى الناخبين بكيفية إجراء الانتخابات وأيضًا التصويت والدوائر الانتخابية وما شابه من بقية الإجراءات الخاصة بالانتخابات.

وقال محسن، في بيان، إن انتخابات الشيوخ هذه المرة تختلف جذريًا عما سبقها من انتخابات حيث أنه لا يوجد تجديد نصفي بمجلس الشيوخ، كما أن مدته الانتخابية خمس سنوات ميلادية، كما أنه تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 27 دائرة انتخابية وعلى الناخب اختيار العدد المطلوب بكل دائرة انتخابية وفقط، وغير ذلك من الأمور التفصيلية للملية الانتخابية، مضيفا، من هنا لا نجد أي مادة توعوية تشرح للناخب المصري آليات التصويت ومبطلاته، وطريقة الاختيار بالنظام الفردي وأيضًا بالقائمة، كما أنه والى الآن لا يعلم الناخب دائرته الانتخابية ولا يعلم كيف سينتخب أو مواعيد الانتخابات.

وطالب مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار المواد الإعلامية التوعوية لتفهيم الناخب دورة وما له وما عليه، وكيف سينتخب وأين، وأهمية انتخابات مجلس الشيوخ.

وخاطب محسن الأحزاب السياسية التي تجرى تحالفات انتخابية، معتبرا أنها تناست الناخب المصري، وهو أهم طرف من أطراف العملية الانتخابية، فعليها أن تقوم بإرشاده وتوعيته بطريقة الانتخابات واليات عمل مجلس الشيوخ.