محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: شنت مدينة الحوامدية بقيادة الدكتور أشرف تامر، رئيس المدينة، حملة مسائية لردع المخالفين، وأسفرت عن غلق وتشميع 2 محل مخالفين لقرار رئيس الوزراء الخاص بمواعيد الغلق والحظر. وأوضحت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، أن الأول محل عصير، بجوار المبنى الإداري بشارع جمال عبدالناصر، والمحل الثاني مقلة بشارع سعد زغلول بجوار أولاد حسان. وأكدت المحافظة، اتخاذ إجراءات الغلق وإيداع جميع المضبوطات في مخازن المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مواعيد الغلق.. الجيزة: تشميع محلين مخالفين بالحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.