مصر | العثور على جثة رجل طافية بترعة الجيزاوية في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر العثور على جثة رجل طافية بترعة الجيزاوية في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة رجل، طافية بترعة الجيزاوية، بمدينة الحوامدية، جنوبي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الجيزاوية، بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب فاروق عبدالقادر، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وبدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لرجل.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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أفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة، الاعتداء الجنسي على طفلة سودانية الجنسية بمنطقة بولاق الدكرور، بأن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضها للاعتداء الجنسي، ولذلك أصدر قرارا بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وأضاف المصدر ذاته، بأن المجلس القومي للأمومة والطفولة، كُلف برعاية الطفلة، وخضوعها لجلسات تأهيل نفسي لها، بعد تعرضها للاغتصاب والضرب بـ"موس"، في وجهها، فضلا عن خضوعها لجلسات تأهيل صحي، بعد تشوه وجهها.

كان مسجل خطر وصديقه قد اعتديا على طفلة سودانية الجنسية، بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من سوداني الجنسية، بتغيب ابنته في ظروف غامضة.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحريات العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن سائق توك توك "مسجل خطر"، وصديقه، خطفا ابنة المبلغ عمرها 14 سنة، واحتجزاها ثم تعديا عليها جنسيا، وضربها أحدهما بـ"موس، في وجهها.

وتوصلت الجهود إلى تحديد هويتهما ومكانهما وأعدت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة غرب الجيزة وتمكنت من القبض عليهما وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.