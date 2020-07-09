أخبار مصر | مليون و465 ألف.. النقل تعلن عدد ركاب مترو الأنفاق أمس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مليون و465 ألف.. النقل تعلن عدد ركاب مترو الأنفاق أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت وزارة النقل، بيانا اليوم الأربعاء، ذكرت فيه أن مليون و465 ألف و84 راكبًا استقلوا خطوط مترو الأنفاق الثلاثة أمس الثلاثاء من خلال تسيير 1487 رحلة.
وأوضحت الوزارة، أن عدد ركاب الخط الأول بلغ 833 ألف و 227 راكب من خلال تسيير 494 رحلة، بينما بلغ عدد ركاب الخط الثاني 539 ألف و871 راكب من خلال تسيير 577 رحلة فيما بلغ عدد ركاب الخط الثالث 91 ألف و 986 رحلة من خلال تسيير 416 رحلة.
اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.