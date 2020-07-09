أخبار مصر | مليون و465 ألف.. النقل تعلن عدد ركاب مترو الأنفاق أمس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مليون و465 ألف.. النقل تعلن عدد ركاب مترو الأنفاق أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة النقل، بيانا اليوم الأربعاء، ذكرت فيه أن مليون و465 ألف و84 راكبًا استقلوا خطوط مترو الأنفاق الثلاثة أمس الثلاثاء من خلال تسيير 1487 رحلة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد ركاب الخط الأول بلغ 833 ألف و 227 راكب من خلال تسيير 494 رحلة، بينما بلغ عدد ركاب الخط الثاني 539 ألف و871 راكب من خلال تسيير 577 رحلة فيما بلغ عدد ركاب الخط الثالث 91 ألف و 986 رحلة من خلال تسيير 416 رحلة.

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