شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 104 قرارات إزالة واسترداد 9 آلاف متر تعديات على أراضي الدولة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تنفيذ 104 قرارات إزالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، واسترداد 9 آلاف و835 متر تعديات على أراضي الدولة بمراكز ومدن المحافظة.

وبحسب بيان، أسفرت الحملات عن تنفيذ 97 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة على مساحة 8 آلاف و790 متر بواقع 74 قرار لتعديات على أملاك الري على مساحة 4 آلاف و266 متر، و21 قرار لتعديات على أملاك الأوقاف على مساحة 3 آلاف و490، و2 قرار لتعديات على أملاك السكة الحديد على مساحة 1034 متر، إلى جانب تنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية على مساحة 1 فدان و7 قيراط و17 سهم بمركز كفر الزيات ومركز سمنود، و2 قرار إزالة لمخالفات بناء على مساحة 270 مترًا بمركز قطور.

وأضاف محافظ الغربية أن الحملات أسفرت كذلك عن إزالة في المهد ل 7 مخالفة بناء على مساحة 775 مترا بمراكز قطور وزفتي وطنطا.

وأكد «رحمي» التصدي بحسم لجميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى، بالتنسيق مع قوات الأمن وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.