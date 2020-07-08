شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية: بدء تلقي طلبات مراجعة أعمال البناء والترميم إلكترونيًا الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، أنه تقرر بدء تلقي طلبات المواطنين الخاصة بمراجعة أعمال البناء والترميم، الأسبوع المقبل، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيا ولمدة شهر، وتتم المعاينة من خلال لجان فرعية لمطابقة الأعمال بالتراخيص الممنوحة من الوحدات المحلية من الجهات الفنية التالية الشؤون الهندسية وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومديرية الإسكان، ومديري التنظيم بالوحدات المحلية.

وأشار «حماد» أن هذه اللجان تأتي تنفيذا لقرار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رقم (412) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لمراجعة أعمال البناء والترميم.

جاء ذلك خلال ترأس «حماد» الاجتماع الأول للجنة بحضور الدكتور عواد أحمد على، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبدالله العمري، مدير مديرية الإسكان، والمهندس مينا نظمي، أمين عام نقابة المهندسين بالقليوبية، والدكتور أحمد عبدالكريم، الأستاذ بهندسة بنها، والمهندس ياسر مرعي، مدير الشؤون الهندسية، والمهندسة منال عمر، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس أسامة عبدالقادر نافع، من الشؤون الهندسية.

وأكد «حماد» أهمية مراقبة عمل اللجان الفرعية ومتابعة أعمال المطابقة على الطبيعة من خلال اللجنة العليا لضمان تنفيذ التعليمات بدقة شديدة، مؤكدا ضرورة التعامل بحسم مع المخالفين والإسراع في عمل اللجان.