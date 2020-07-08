أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يطلق مبادرة "ضد التحرش"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يطلق مبادرة "ضد التحرش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرياضة لها دورا مجتمعيا وأخلاقيا جنبًا إلى جنب مع دورها الاقتصادي الذى تعاظم بوجه عام، نظرًا لما لها من جماهيرية كبيرة فضلًا عما يمثله الرياضيون من قدوة حسنة للنشء والشباب كثيرًا، مؤكدا أنها أصبحت تساهم بشكل كبير في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تقوم ضمن مبادرة "ضد التحرش" بتنفيذ العديد من حزم البرامج، والحملات، والمبادرات المجتمعية المختلفة في مواجهة ظاهرة التحرش وبشكل متطور ومختلف إلى جانب المحاضرات والندوات التثقيفية والتعليمية والتوعوية.

وأكد على حرص الوزارة على تطوير دور الرياضة والتربية الرياضية فى إنهاء ظاهرة التحرش من خلال التعاون والتنسيق مع جميع مفردات المنظومة الرياضية من مجالس إدارات هيئات وأبطال ووفنيين.

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وأضاف "صبحي" أن جميع الهيئات الرياضية والشبابية حريصة على بذل كل جهد ممكن لديها لنبذ ومجابهة تلك الظاهرة إيمانًا منها بأن ظاهرة التحرش أمر يرفضه المجتمع المصرى وتحرمه تعليم الأديان السماوية وتجرمه القوانين المصرية وينبذه كافة التقاليد والأعراف والأخلاقيات في كافة أوساط المجتمع وخاصة الرياضيين الذين يمثلون القدوة للكثير من أبناءنا من النشء والشباب.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي عن إطلاق مبادرة "ضد التحرش" والتي يشارك فيها جميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم، والأندية، ومراكز الشباب، وجميع أعضاء المنظومة الرياضية، ضمن فعالياتها خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ضوء عودة النشاط والفعاليات الرياضية والشبابية.

وقامت الوزارة بالتعميم وإرسال خطابات إلى اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصرى لكرة القدم وجميع الاتحادات والأندية الرياضية ومديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب للعمل خلال الفترة المقبلة ضمن فعاليات المبادرة من خلال التوعية بخطورة ظاهرة التحرش لما تمثله من تعارض مع قيم المجتمع المصرى وتقاليده وأعرافه، وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي، أثناء الأحداث الرياضية الرسمية والودية والمحلية والدولية فضلًا عن قيام جميع الهيئات الرياضية بتسجيل وبث فيديوهات توعوية للعمل على مواجهة تلك الظاهرة.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بالعمل على التوسع في تنفيذ المبادرة وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة المعنية وكافة الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدنى في جميع محافظات الجمهورية.