أخبار مصر | سعيد حساسين: الكمامة القماش تقلل من انتشار فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سعيد حساسين: الكمامة القماش تقلل من انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ببدء توريد الكمامات القماشية لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين، تمهيدًا لتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، لصرفها للمواطنين على البطاقات بسعر 8.5 جنيه.

وقال في بيان اليوم الأربعاء: إن تلك الكمامات تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدا بموافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد.

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ووجه "حساسين"، تحية قلبية للدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على استجابته لاقتراحه الذى طالب فيه بتوزيع الكمامات على البطاقات التموينية، لمساندة ودعم غير القادرين في الحصول على هذه الكمامات.

تجدر الاشارة إلى الشركات المنتجة قامت بتوريد ما يقرب من 400 ألف كمامة قماش كدفعة أولى، على أن يتم توريد الكمامات المتعاقد عليها بشكل مستمر لتصل حتى نهاية شهر يوليو الجارى من 19 مليون إلى 20 مليون كمامة وقد تزيد عن ذلك وفقا لمعدلات إنتاج الشركات.

وتم توريد الكمامات في الشرقية والإسكندرية، وبعض محافظات الوجه القبلي، كما سيتم توريد الكمامات بشكل مستمرة لتصل كافة المحافظات وذلك وفقا لمعدلات إنتاج الشركات.