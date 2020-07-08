أخبار مصر | حي الشرابية يخلي "زريبة" من الحيوانات بإحدى العقارات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حي الشرابية يخلي "زريبة" من الحيوانات بإحدى العقارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة حي الشرابية، برئاسة اللواء هشام عبدالحميد رئيس الحي، من إخلاء الطابق الثاني بالعقار 42 شارع ترعة الجلاد، من الحيوانات المتواجدة بها.

وأكد "عبدالحميد"، رئيس حي الشرابية، أنه فور ورود شكوى لغرفة عمليات الحي بوجود زريبة بالعقار المذكور أعلاه في الطابق الثاني، تم المعاينة من قبل مسئولي الحى والتأكد من صحة الشكوى.

وأضاف رئيس حي الشرابية، أنه تم إبلاغ صاحب الشقة بإخلائها من الحيوانات وتنظيفها فضلا عن تحويل المخالفة بالصور إلى مدير البيئة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بسرعة التعامل والرد الفوري على الشكاوى.

محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومي الـ1051 بافتتاح مشروعات

تفتح محافظة القاهرة، عددا من المشروعات احتفالا بعيدها القومي، الـ1051، والتي تم تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي‪.‬

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وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتي تصب جميعها في خدمة مواطنى القاهرة والتي تتضمن 19 مدرسة ( بناء حديث – توسعه – تطوير ) بالأحياء الأكثر احتياجاً بجميع مناطق القاهرة بإجمالي 333 فصل وبتكلفة 123 مليون جنيه.

كما سيتم تزويد هيئة النقل العام ب 550 أتوبيس جديد بتكلفة 550 مليون جنيه ليزيد حجم الأسطول بنسبة 160% ليصبح 3250 أوتوبيس بطاقة 5 مليون راكب/ اليوم بالإضافة إلى فتح عدد من المراكز الطبية ومراكز الشباب بمناطق القاهرة المختلفة‪ .‬

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يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع والفسطاط ، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م‪ .‬

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وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها ، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها‪ .‬