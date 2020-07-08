شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: «العصار» عاش في فترة حرجة جدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، الفريق محمد العصار، قائلة: «علاقتى بالفريق الراحل محمد سعيد العصار تمتد لما قبل الوزارة لعام 2012 وكانت هناك ظروف عانت فيها الجامعات المصرية من الاضطراب، وكنت دائما ما ألجأ إليه لأخذ النصيحة».

وقالت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» على شاشة «ON»: «العصار كان حريصا على بناء الإنسان، وكان حريصا في التعامل مع زملائه وأن يتحدثوا وأن يثبتوا أنفسهم في الاجتماعات، وكان متواضعا وحريصا على توطين الصناعة وقضية التنمية».

وأكدت، أنه كان متزنا وعاقلا، ومشهد الجنازة رائع يعبر عن منظومة قيمية نزرعها في شبابنا لكى يعلموا أن هناك وفاء لكل من له تاريخ، وهو رجل عاش في فترة حرجة جدا، والمشهد يؤكد احترام الجنود، وهى رسالة، ودائما ما يحرص قائد الدولة على هذه الرسائل من احترامه للشهداء أو المرأة.

وتابعت: «كانت هناك علاقات إنسانية، حيث كان دائما ما يتواصل معنا ويسأل عن أهلنا إذا مرض أحدهم».