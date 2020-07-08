مصر | "الخليج 365" تواصل الانفراد.. مفاجأة مدوية في قضية قتل زوج الممثلة عبير بيبرس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تواصل الانفراد.. مفاجأة مدوية في قضية قتل زوج الممثلة عبير بيبرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد خضر العايدي، محامي الفنانة عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها السيد عمرو سيد سيد، إن ما تداولته الصحف الإخبارية والإلكترونية تنقصه الدقة في إيصال المعلومة، لافتا إلى أن المتهمة على لسانها في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة برئاسة إسلام حمدون، وكيل نيابة البساتين، لم تعترف بارتكاب واقعه مقتل زوجها سالف الذكر، وأنكرت ذلك جملة وتفصيلا.

وأشار "العايدي"، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إلى أن "بيبرس" أقرت في التحقيقات بوقوع مشادة كلامية زوجية بينهما، أدت إلى سقوط المجني عليه مغشيا عليه، حيث أنه كان يعاني من مرض مزمن بالقلب، وحاولت المتهمة إسعافه بنفسها، فلم تستطع، فطلبت الإسعاف لإنقاذه، إلا أنها تأخرت، ما دعاها لطلب المساعدة من الأهل والمعارف، إلا أن روحه فاضت إلى بارئها.

وأوضح المحامي، أن هذا ما تبين في التحقيقات وسماع شهادة شهود الواقعة، مشددا على أن المتهمة أنكرت الاتهام الموجه إليها بقتل زوجها بقطعه زجاج، وهذا ما سيفصل فيه تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية للمجني عليه، والذي سيوضح أسباب وفاة المجني عليه، ويوضح أن هناك أداة مستخدمه في وفاته من عدمه (وهي قطعة الزجاج).

وشدد على أن المتهمة أنكرت التهم المنسوبة إليها، على عكس ما تداولته الصحف الإخبارية والإلكترونية من اعترافها بقتله، مناشدا وسائل الإعلام تحرى الدقة في نقل الخبر، والتأكد منه من جهات التحقيق الرسمية أو محاميها والانتظار حتى تنتهي النيابة العامة من استكمال التحقيقات وبيان ما آلت إليه.