شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: إثيوبيا لا تسعى لاتفاق.. و«محدش يعمل كده مع مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفعل الإعلامي أحمد موسى بعد بيان وزارة الري عن مفاوضات «سد النهضة»، بسبب الموقف الإثيوبي المتشدد والذي وصفه بالاستفزاز.

وقال موسى، في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إنه لابد من اتفاق للحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وسنذهب لمجلس الأمن مرة ثانية إذا لم ينجح الاتحاد الافريقي في حل الأزمة.

وأضاف موسى: "إثيوبيا لا تسعى لاتفاق، ولن يحدث أي توافق معها بخصوص السد، وأنهم سيبدأون بملء السد.. محدش يعمل كده مع مصر، ولن يتحكم أحد في مصير 100 مليون».

وتابع: "لا يوجد تقدم في المفاوضات حتى الآن، في ظل تصريح رئيس وزراء إثيوبيا بأن بلاده ستملأ سد النهضة".

وأوضح أنه لا يوجد أحد سينجح في استفزاز مصر ولن يحدث مع مع مصر ما فعله أردوغان مع سوريا والعراق، مشيرا إلى أن البيان اليوم يدعو للغضب وأن كل الخبراء يؤكدون أن السد سينهار في ظل رفض إثيوبي لاطلاعنا على مخططات السد الهندسية، ومن سيتحمل موت وتشرد الملايين في السودان أو الأضرار على مصر.

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