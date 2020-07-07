عمليات المعلمين: مصرع معلم أسفل عجلات قطار أثناء ذهابه لامتحانات الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين، وفاة المعلم أحمد كمال محمد ابراهيم، بمديرية أسيوط.

وأوضحت النقابة في بيان لها، الثلاثاء، أن المعلم توفي متأثرا بإصابته أثناء ركوبه القطار صباح اليوم، من ديروط إلى ملوى، وسقط بين القطار و رصيف المحطة، مما أدى إلى بتر إحدى قدميه، وتدهورت حالته الصحية، حتى فاضت روحه إلى المولى عز وجل، متأثرا بالإصابة البالغة التى تعرض لها.

وأشارت النقابة، إلى أن المعلم كان يعمل أخصائيا اجتماعيا بمدرسة النصر الثانوية المشتركة بصنبو، التابعة لإدارة ديروط التعليمية بأسيوط، ومنتدب لأعمال الثانوية العامة، مسئولا لأمن لجنة مدرسة السادات بملوى في المنيا.