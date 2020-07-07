شكرا لقرائتكم خبر عن تناولا أزمتي ليبيا وسد النهضة.. شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، الثلاثاء، من نظيره البريطاني «دومينيك راب»، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء بما شهدته العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا على الأولوية التي توليها الدولة المصرية لمواصلة الارتقاء بالتعاون مع الجانب البريطاني في شتى المجالات وعلى الأصعدة المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري. كما تضمن الاتصال التأكيد على أهمية تكاتف وتكثيف الجهود الدولية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد والحد من التحديات المختلفة لانتشار المرض سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث ثمن الوزير شكري في هذا الإطار استضافة بريطانيا للقمة العالمية للقاحات مؤخرًا، والتي كانت قد شهدت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

على جانب أخر، أوضح حافظ أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع بالمنطقة، وعلى رأسها آخر المُستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث أكد شكري أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية على أساس حل الدولتين، بما يتسق مع مقررات الشرعية الدولية وبعيدًا عن أي تحرك أحادي من شأنه تقويض فرص الاستقرار والسلام بالمنطقة. كما تم مناقشة الأوضاع في ليبيا، حيث شدد وزير الخارجية على خطورة أي تدخلات أجنبية غير شرعية، منوهًا بضرورة احتواء الأزمة والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استعادة الدولة الوطنية الليبية ومؤسساتها، بما يحافظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار. هذا، واستعرض الوزير شكري لنظيره البريطاني آخر مستجدات أزمة سد النهضة الاثيوبي، مجددًا التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد، مع الامتناع عن أي عمل أو إجراء أحادي قبل إبرام الاتفاق، بما يراعي مصالح جميع الأطراف.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن شكري و«راب» اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بين القاهرة ولندن خلال الفترة المقبلة إزاء جميع الملفات والقضايا محل الاهتمام المتبادل.