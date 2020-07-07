شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دفاع النواب»: حضور السيسي جنازة العصار تكريم لاسمه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الفريق محمد العصار من رموز القوات المسلحة الأفاضل.
وأضاف عامر، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه اجتمع في العمل بالقوات المسلحة مع الفريق العصار في 3 مواقع وأماكن.
وأوضح أنه كان «إنسانا على خلق وابنا بارا لوطنه، ونال شرف خدمة مصر في القوات المسلحة، ومخلصا طوال تاريخه لعمله ومقاتلا بدرجة إنسان».
وأوضح أنه عمل حتى اللحظات الأخيرة لتطوير الإنتاج الحربي والصناعات الحربية وساهم كثيرا في الارتقاء بالعمل في الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنازة الفقيد تكريم لاسمه ولكل من ينتمي للقوات المسلحة.
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