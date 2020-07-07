مصر | نشرة حوادث الخليج 365: دعوى تطالب بحجب "تيك توك" وتأجيل استئناف سما المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: دعوى تطالب بحجب "تيك توك" وتأجيل استئناف سما المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

مجلس الدولة: أحقية العامل في كامل رصيد إجازاته واجب على المحكمة حتى ولو حدده الموظف برقم خطأ

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ مفاداه أن قضاء الحكم بكامل رصيد أجازات الموظف الذي يثبت للمحكمة استحقاقه هو واجب على المحكمة حتى ولو كان الموظف قد أخطأ في العلم بحقيقة كامل رصيد أجازاته وحدده برقم غير صحيح.

دعوى مستعجلة أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق "تيك توك" أقام أحد المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مطالبًا بوقف تطبيق التيك توك، لترويجه مقاطع البلطجة والعنف والتنمر.

ضبط طالب يدير مجموعة على "واتس آب" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية Advertisements رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة المجموعة المسماه (علمى رياضة وعلوم) على تطبيق المحادثات "واتس آب" ونشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الديناميكا" أثناء إنعقاد اللجنة.

تأجيل استئناف سما المصري على حبسها في قضية الفسق والفجور قررت محكمة جنح مُستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف سما المصري، على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 9 من أغسطس.

سقوط 3 تجار مخدرات في القاهرة ألقت مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين؛ لحيازتهما كميات من مخدرى الحشيش والهيروين بقصد الإتجار بالزاوية الحمراء، وآخر بالشرابية لحيازته 15 ألف قرص منشط.