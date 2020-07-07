شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينعى الكاتب محمد على إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي محمد على إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، الذي وافته المنية ظهر الثلاثاء. وتقدم المجلس في بيان، بخالص العزاء لأسرته وزملائه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 76,222

تعافي 21,238

وفيات 3,422

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