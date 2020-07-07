شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البحيرة»: إصابة 24 من الطلاب أثناء الامتحانات بينهم حالتا اشتباه «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن الامتحانات سارت سيرًا حسنًا في جو من الهدوء ولم تتلق غرفة عمليات المديرية، أي شكاوى من صعوبة الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

وأضاف «سعد» في بيان، الثلاثاء، أنه تم نقل 22 حالة مرضية من الطلاب أثناء الدخول وخلال سير الامتحانات إلى المستشفى تنوع بين مغص كلوي وإغماء وحاله عصبية وارتفاع درجات الحرارة بإدارات مراكز كفر الدوار وحوش عيسي ولنوبارية والتحرير وشبراخيت وكوم حمادة وأبوحمص والدلنجات، بالإضافة إلى الاشتباه في إصابة طالبين بكورونا وتم الإجراءات الوقائية والإسعافات اللازمة لهم.

امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في اليوم الخامس 30376 طالبًا وطالبة، وتغيب منهم 881 من الطلاب، موضحًا بتقدم وتقدم من طلاب شعبتى العلوم والرياضيات عدد 21263 طالبًا وطالبة لأداء امتحان مادة الفيزياء، وتغيب منهم 767 بنسبة 96 %، وتقدم من طلاب الشعبة الأدبية تقدم عدد 9113 طالبًا وطالبة لأداء امتحان مادة التاريخ، حضر منهم 8999 وتغيب 114 بنسبة 99%.