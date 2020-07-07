شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: افتتاح المقر الجديد لإدارة مرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تقرر افتتاح وبدء العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي، اعتبارًا من السبت، 11 يوليو الجاري، لاستقبال المواطنين ونقل الأعمال من المقر القديم الكائن بمنطقة بين السرايات بالدقي إلى المقر الجديد الكائن بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، مما سيُساهم في سهولة الحركة المرورية وتخفيف حالة التكدس بتلك المنطقة.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية، والتي ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني الفعال، وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة، والتي تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد.

ويضم المقر الجديد عدد من المباني (الإدارة العامة لمرور الجيزة – مجمع خدمي مروري متكامل لمرور الدقي، ويشمل «وحدتي تراخيص تسيير وقيادة» – نيابة المرور – مكتب الشهر العقاري – مدرسة تعليم القيادة – مناطق لتقديم الخدمات للمواطنين).

وتم إتباع أحدث الأساليب لتصميم المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، حيث يتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، كما تم توفير أماكن لإنتظار السيارات مزودة بمظلات متطورة ومخصص بها أماكن مجهزة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، فضلاً عن تخصيص مساحات تسع لعدد كبير من السيارات للفحص وإختبارات القيادة وبما يسهم في تقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر.

يأتي هذا في ضوء السعي الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وحرصًا على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

يشار إلى أن العنوان التفصيلي للمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي على الرابط التالي https://goo.gl/maps/9kwpuSb7DrVzBgKf8، كما أن العنوان متوفر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وذلك في إطار تقديم كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين.

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