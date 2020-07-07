مصر | الداخلية: ضبط 2251 سائق لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية: ضبط 2251 سائق لعدم الالتزام بارتداء الكمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية على مستوى الجمهورية أسفرت خلال 24 ساعة، عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم ضبط (2251) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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