أخبار مصر | عميدا اللغات والتربية الرياضية بالأزهر يوزعان الكمامات على الطلاب

أكد الدكتور محمد عزت غازي عميد كلية اللغات والترجمة، أن الطلاب يؤدون امتحاناتهم بسهولة ويسر في كافة الفرق بشعب الكلية المتعددة حيث روعي تباعد المسافات واتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية بداية من دخولهم لبوابات التعقيم وتسلمهم الكمامات ( الماسكات) مجانا.

وقدم غازي--وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - الشكر لطلاب الكلية على وعيهم وحسن استجابتهم للتعليمات الخاصة بالامتحانات.

كما وزع الدكتور سعد عبدالجليل عميد كلية التربية الرياضية الكمامات (الماسكات) على طلاب الكلية في أول أيام امتحاناتهم مشددا على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل اللجان وقال في بيان المركز الإعلامي للجامعة إن طلاب الكلية سيظهرون صورة طيبة للرياضي الملتزم داخل وخارج لجان الامتحانات.

اقرأ أيضا.. نقابة القراء ناعية الفريق العصار: سيظل التاريخ شاهدا علي مساهمته في إنقاذ ورفعة الوطن

Advertisements

ونعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر فقيد الوطن الكبير الفريق محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي. الذي كان يعد أحد أبرز أفراد المجلس العسكري أبان ثورة 25 يناير 2011م الذين قادوا سفينة الوطن للنجاة. وظل حريصا على خدمة الوطن بإخلاص وتفان حتى ارتقت روحه الزكية الطاهرة إلى خالقها جل وعلا.